UBA》中科大痛擊義守闖4強 高孟偉：不敢相信
首度挑戰UBA公開一級的台中科大，不但殺進8強，更擊敗奪冠大熱門義守大學，勇闖4強，轟下全場最高24分的高孟偉，是奪勝最大功臣，賽後他雖看來疲憊，但喜悅溢於言表，他說：「我們從上屆公開二級到本屆比賽，碰義守從沒贏過，能獲勝真的不敢相信。」
「我們打進8強，最怕碰到的球隊就是義守。」高孟偉強調，過去中科大打義守從未贏過，上周最終階段預賽碰上義守以12分落敗，他說：「當時我們知道8強賽可能會碰到他們，教練告訴我們，預賽就先試水溫，8強賽再跟他們拚。」
中科大能爆冷擊敗義守，關鍵就是防守，教練張競業表示，預賽結束後，特別請來教練陳文雄，透過影片分析，擬定克制義守大學的防守策略，經過4天不斷演練，終於在比賽中順利奏效，他說：「防守是關鍵，丙霖與柏良在內線的籃板，也是功臣。」
「我們能打進8強已達標，如今打進4強更是超標。」張競業強調，賽前就告訴球員，即使輸球也無所謂，因為已經達標，但還是要鼓勵球員奪勝，他說：「陳丙霖與潘璞要畢業了，我希望每個球員能為他們兩人贏下這場球，為了個人凝聚出團隊力量，我們打出最美好的一戰。」
(中時電子報)
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