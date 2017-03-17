川普公布預算藍圖 大砍環保、能源、醫藥

美國總統川普16日公布上任後第一份聯邦政府預算藍圖。一如外界預期，川普在這名為「美國優先：讓美國再次偉大的預算藍圖」中，大砍環保署、能源部、醫藥與科學研究預算，其中環保署年度預算和去年相比大減了31％。反觀國防部預算則增加了10％（540億美元），增幅居各部會之冠。更編列興建美墨圍牆的15億美元費用，不但強調美國優先，也展現國安第一的決心。

為實現政府瘦身的競選承諾，總額1.15兆美元的預算中，國務院預算少了28.7％，農業部與勞工部大減20.7％，健康與人類服務部縮水16.2％。全球最大醫學研究機構「國家衛生研究院」預算也降低了18％。總計15個部會中，多達12個預算被砍。

其中砍最兇的是環保署。川普多次宣稱全球暖化是唬人的騙局，因此環保署降幅達31％，是40年來最低，並提議裁掉署內20％人力，約3200人。影響所及，環保署執行的「清潔電力計畫」、抗全球暖化的研究經費、挹注聯合國遏制全球暖化的經費悉數被刪。

這個預算藍圖只是一個綱要（僅涵蓋3.8億美元總預算的1/4），細節並不完備。而且接下來還要和國會討價還價，大幅修改並增加細節，完整預算案料在5月出爐。但仍可看出川普政府的調整方向和優先議程。

白宮預算主管穆瓦尼說，在不增加赤字的前提下，總統希望在國防、保護邊境，打擊恐怖主義等「硬實力」上增加開支。他說：「預算案可能導致聯邦政府削減大量的人力，但若留下所有人，就無法抽幹沼澤（Drain the swamp）。」

預算案必須得到國會兩院批准，在參院至少要拿到60票。川普所屬的共和黨在參院占有微弱多數的52席，但不保證所有共和黨人都支持，而幾乎所有民主黨人都反對目前的預算藍圖，因此要過關還存在很多變數。

(中時)