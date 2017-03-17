【影音】老陳的日常PART I 殷仔伸展影片po網

陳偉殷於臉書粉絲團po出【老陳的日常#1】，影片中他在墊子上進行各種伸展。（取自陳偉殷臉書粉絲團）

旅美左投陳偉殷現在愈來愈愛用社群網站與粉絲互動，17日於臉書粉絲團po出【老陳的日常#1】，影片中殷仔在墊子上進行各種伸展，邀請球迷「跟著陳老師動一動」，還問大家想看老陳那些日常，「歡迎留言跟管理員說喔！」

殷仔年初赴美自主訓練前，就在臉書舉辦直播球迷會，於第一線和球迷互動，也獲得非常好的迴響。現在開始po出【老陳的日常#1】影片，更令人期待後面還有什麼趣味內容。

(中時電子報)