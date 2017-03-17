英嚴詞否認竊聽川普 美保證不再提此事
英國情報機構政府通訊總部發表罕見的強烈聲明，將美國白宮聲稱其協助歐巴馬竊聽川普的指控斥為「無稽之談」；英國首相梅伊的發言人也表示，已收到美方不會再有人提起此事的保證。
英國政府通訊總部（GCHQ）發言人表示：「媒體評論員納波里塔諾（Andrew Napolitano）法官近日指控，GCHQ應要求『竊聽』當時的總統當選人，這是一派胡言。」
這名發言人昨晚發表聲明說：「這些指控都是無稽之談，不應理會。」
GCHQ新聞辦公室今天告訴法新社，該機構公開發言「並無不尋常之處」，但承認，「不尋常的也許是發言的語氣」。
路透社報導，梅伊（Theresa May）的發言人告訴記者，「我們已向美國政府表明，這些說法都是無稽之談，不應理會；美國政府則向我們保證，不會有人再提出這些指控」。
川普曾爆炸性宣稱，歐巴馬曾「監聽我的手機」，對此白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）引述納波里塔諾在福斯新聞網（Fox News）的說法作為依據，來佐證川普的指控。
納波里塔諾在福斯的報導中表示，歐巴馬「沒有動用國家安全局（NSA），沒動用中央情報局（CIA），他沒動用聯邦調查局（FBI），也沒動用司法部」；並說，歐巴馬動用的是GCHQ。（譯者：中央社廖禹揚）1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。