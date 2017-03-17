英嚴詞否認竊聽川普 美保證不再提此事

英國情報機構政府通訊總部發表罕見的強烈聲明，將美國白宮聲稱其協助歐巴馬竊聽川普的指控斥為「無稽之談」；英國首相梅伊的發言人也表示，已收到美方不會再有人提起此事的保證。

英國政府通訊總部（GCHQ）發言人表示：「媒體評論員納波里塔諾（Andrew Napolitano）法官近日指控，GCHQ應要求『竊聽』當時的總統當選人，這是一派胡言。」

這名發言人昨晚發表聲明說：「這些指控都是無稽之談，不應理會。」

GCHQ新聞辦公室今天告訴法新社，該機構公開發言「並無不尋常之處」，但承認，「不尋常的也許是發言的語氣」。

路透社報導，梅伊（Theresa May）的發言人告訴記者，「我們已向美國政府表明，這些說法都是無稽之談，不應理會；美國政府則向我們保證，不會有人再提出這些指控」。

川普曾爆炸性宣稱，歐巴馬曾「監聽我的手機」，對此白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）引述納波里塔諾在福斯新聞網（Fox News）的說法作為依據，來佐證川普的指控。

納波里塔諾在福斯的報導中表示，歐巴馬「沒有動用國家安全局（NSA），沒動用中央情報局（CIA），他沒動用聯邦調查局（FBI），也沒動用司法部」；並說，歐巴馬動用的是GCHQ。（譯者：中央社廖禹揚）1060317

(中央社)