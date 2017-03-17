江忠城5局僅被敲1安 成功壓制富邦打線
中職熱身賽中信兄弟今與富邦悍將交手，中信靠著先發投手江忠城，主投5局繳出無失分好投，加上富邦守備全場出現4次失誤，打線也適時發揮，2到5局屢屢攻下分數，終場以8比3擊敗富邦悍將，拿下官辦熱身賽首勝。
江忠城去年在一軍17場出賽，僅只有2場先發，不過此役先發5局，僅被擊出一支安打，飆出6次三振，完全壓制富邦打線，表現相當完美，反觀富邦先發陳明軒，3.1局投球被擊出6支安打，另外守備部分又發生失誤，失掉6分苦吞敗投。
富邦悍將高國輝，經典賽返台後首度先發上陣，還擔任起球隊開路先鋒，不過兩打席沒有安打，僅靠一次保送上壘；中信兄弟陳鴻文，也首次在熱身賽登板中繼，結果1局投球被擊出2支安打，包含陽冠威的三分炮，失掉3分。
(中時電子報)
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