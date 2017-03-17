愛妻墮胎輕生才知紅杏出牆 男怒告小王

朱姓有夫之婦和詹姓有婦之夫去年7月結識後墜入情網，2個月內4度發生關係，朱女因此懷孕，並於9月底墮胎，2周後朱女受不了良心譴責，傳訊息給詹妻坦白一切後自殺身亡，朱女的丈夫才知妻子紅杏出牆，怒告詹男通姦，桃檢依妨害家庭罪嫌起訴。

36歲朱女和35歲詹男都已婚，結識後深感「相見恨晚」，各自瞞著另一半發展婚外情，前年7月至9月相繼在台中、桃園等摩鐵，4度發生性關係，朱女並因而懷孕，朱女發現意外有了愛的結晶，但礙於雙方身分，不得不在同年9月23日，向洪姓女友人借錢，在她陪同下到婦產科墮胎。

詹男事後獲悉朱女為她墮胎，以匿名方式，把1萬元現金夾藏在書本中，在10月9日寄給朱女，沒想到墮胎後的朱女，不捨逝去的小生命，覺得虧欠詹妻下，隔天就在雙十國慶日時，傳訊息向詹妻坦承與詹男交往過程，在住處上吊自殺身亡，朱女丈夫直到妻子逝去，才知愛妻紅杏出牆，2天後報警提告通姦。

朱女的洪姓友人證稱，曾聽聞朱女說和丈夫已分房半年，和詹男互相喜歡、發展婚外情，孩子的爸爸就是詹男，詹妻也證稱收到朱女的「告解」訊息，檢方認定詹男確實與朱女交往並發生性關係，依妨害家庭罪嫌起訴，朱女則因已逝世不起訴處分。

(中時)