國家計畫網站見「菜英文」 許毓仁諷：搞不好用翻譯年糕做的

國民黨立委許毓仁今發現，「亞洲∙矽谷」的英文版網站翻譯竟然出包。(圖/翻攝自許毓仁臉書)

蔡政府上任後，推出打造台灣成為亞洲矽谷的計畫，且今（2017）年就投入113億的預算。未料，國民黨立委許毓仁今（17）日發現，「亞洲∙矽谷」的英文版網站翻譯竟然出包，成了「菜英文」鬧笑話，引起網友熱議；許更於臉書上諷刺地說道，搞不好是用翻譯年糕做的。

許毓仁今在臉書上發文，並PO出2張「亞洲∙矽谷」網站英文版翻譯的截圖，只見內文把「執行長的話」翻成「頭的話」（Words of Heads）；影片集錦「Movies」也錯打成「Moives」，讓許直批，「亞洲矽谷『蔡』英文是個大笑話。」質疑一個面對國際的國家計畫英文網站，都不像樣，更不知是花多少錢做的？

如今該網站英文版也已下架，而許毓仁的貼文也引起網友熱議，紛紛表示，「丟臉丟大了。」「看起來不像專業程度。專業翻譯這東西真的是一分錢一分貨。」「想知道費用+1。」還有人逗趣地說道，翻譯年糕故障了吧，許也認同回應，「搞不好真的用翻譯年糕做的英文網站。」

(中時電子報)