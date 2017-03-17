關淑怡大鬧酒店內幕 傳積欠38萬帳單被趕走
50歲香港女歌手關淑怡，驚傳昨(16日)在大嶼山愉景灣一間酒店餐廳與員工發生爭執，傳出期間有肢體衝突，有人出言恐嚇「信不信我拿刀斬你！」，警方最後依涉嫌恐嚇及普通襲擊，將關淑怡拘捕。目前她已交保獲釋，回到酒店就再也沒有現身。
關淑怡大鬧酒店一事，掀起外界關注，今日傳出酒店已下逐客令，不再租房給關淑怡。港媒進一步披露，關淑怡近年一直以月租方式向該酒店租住2房2廳的的套房，初估每月租金約5萬港幣(約19萬台幣)，若她餐餐都吃酒店飲食，加上房租，每個月至少要支付10萬港幣（約38萬台幣）。
有傳關淑怡因付不出帳單才被趕走，但有位酒店住客就認為，這是不太可能發生，那麼大間的酒店，不會讓人欠租，又透露關淑怡和兒子在這住2年了，自己親眼看他們搬進來。
(中時電子報)
關鍵字：關淑怡、
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