朱育賢滿貫炮 桃猿掃16安11比2輕取統一
Lamigo桃猿今天（17日）在熱身賽交手統一獅，桃猿先發左投王溢正繳出5局只失1分的表現，而暴力猿打線全場則猛掃16支安打，其中包括朱育賢在5局上的滿貫全壘打，最終桃猿就以11比2輕取統一，熱身賽3連勝。
此戰獅隊排出廖文揚先發，但他在首局就遇上亂流，接連被被詹智堯、陳俊秀、林泓育敲安打失1分，朱育賢再補上安打，但二壘上的陳俊秀被觸殺在本壘之前，2出局後林承飛又補上三壘安打送回2分，桃猿首局先取得3比0領先。
獅隊雖然在2局下靠買嘉儀的陽春炮追回1分，5局上桃猿再掀大局攻勢，詹智堯安打上壘，2出局後陳俊秀、林泓育都獲得四壞球保送，獅隊換上第2任投手林航，不料上場後馬上被朱育賢轟出右外野方向的滿貫全壘桃打，桃猿將比分拉開為7比1。
6局上張閔勛、林政億連續2棒安打，鍾承祐以高飛犧牲打再送回1分，余德龍接著又補上安打，桃猿取得9比1領先。7局下面對桃猿第2任投手，獅隊靠羅國龍、郭俊偉的兩支接連安打追回1分，只是桃猿在8局上再靠郭永維、馮健庭和林泓育的安打追加2分，比數形成11比2。
桃猿先發王溢正此役主投5局，被敲出5支安打，其中因買嘉儀的陽春全壘打失掉1分，另送出5次三振，之後朱俊祥中繼2局，只被敲2安，失1分，王躍霖、林柏佑各投1局沒失分。獅隊先發廖文揚則是投了4.2局，被敲出6支安打，其中包括一發滿貫全壘打，失掉6分。
(中時電子報)
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