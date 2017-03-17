中華台北能否更名 林德福：很難
前行政院體育委員會主任委員林德福今天接任教育部體育署長，他晚上接受媒體訪問表示，用中華台北參加國際賽是奧會模式，是不得已的選擇，名稱很難改變。
「沃草 Watchout」和「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」邀請林德福親上臉書直播，回答網友提問。
林德福上午已經針對中華棒球隊未來如何組成提出解決方案，晚上於臉書直播中再重複一次，主持人也問林德福，中華台北有機會改為台灣嗎？
林德福表示，「我們經常講奧會模式，我們對這名稱很不滿意，但目前不滿意還是要接受，一變動，沒有了、被取消了，也是個問題，按奧會模式進行，是不得已的選擇，很難改變。」他說，大家都希望正名，但這就像政治一樣，要看自己有沒有實力。
對於體育單項協會改革、「國民體育法」修法，各個體育單項協會有沒有反彈？
林德福回應，開放是共識，但開放到什麼程度還要研商，「1個禮拜以內，會跟單項協會討論。」
不過林德福也為多數的體育單項協會緩頰，他表示，「國民體育法」不能矯枉過正，大部分的體育單項協會真的是出錢出力，例如舉重協會，理事長自己拿錢出來，給選手破紀錄獎金。
林德福曾任體委會主委，現在是體育署長，他形容，「體育署是比較矮、但比較胖。」因為以前體委會主要業務在社會這一塊，學生在教育部體育司，如今體育署是從學生到老年，業務範疇更大。
林德福表示，上臉書直播，覺得自己是草船借箭故事裡的稻草人，會收集網友的箭，成為未來改革的力量。1060317
(中央社)
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