公私部門年資併計領年金 考委多有顧慮

考試院今天召開第5次公務人員退休撫卹法草案全院審查會，其中涉及公務人員轉任私人企業年資是否計算，考試委員認為可能造成人才流失、反淘汰等問題，留待下次審查再討論。

考試院下午再度召開全院審查會審查公務人員退休撫卹法草案，由考試院副院長李逸洋主持。全案87條，目前仍有10幾條條文仍未通過，有待下周一、二繼續審查。

與會官員指出，會中對於公務人員當了幾年公務員後，若轉換到私人公司工作，公家機關的年資是否計算這部分，考試委員多有顧慮，認為可能會造成公務部門人才流失等隱憂。

官員說明，草案規範，若有公部門、私部門2種年資，各未滿15年，可合併計算，(年資滿15年才能領年金)，在公部門幾年就算幾年的年金，原立意是促進公、私部門的人才交流，但有考委認為，立意雖好，雙方條件差很多，這種交流不對等。

官員表示，一般來說，高考及格進入公部門工作的起薪比一般企業來的高，不過等到十多年過去，到了中高階層，公部門和私部門的薪水會越差越遠，且公家機關的管理部門要負的責任大、業務量又多，薪水卻不如一般企業待遇。

官員說，有考委擔心開放公、私部門年資併計，會不會造成反淘汰，優秀公務員反而去私人企業領高薪。「工作十多年的公務員突然被鴻海以年薪200萬挖角，去不去？當然去啊！但公務機關就少了一個人」。

官員指出，公、私部門年資合併計算的想法很早就提出，但始終沒通過，因為施行上有困難。

此外，有關月退休金計算、所得替代率等相關條文，也留待下周審查繼續討論，將待銓敘部提出成本分析精算報告，做為審查依據。官員指出，因為大家意見多，會比較小心，他也說，精算數字跟之前推估的應該不會落差太大。1060317

(中央社)