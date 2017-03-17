六月淚憶忙擠母奶 賀一航對戲愛加詞

藝人六月產後拍戲「酸甜之味」，今天想起當時常因擠母奶延誤開拍，瞬間飆淚；藝人賀一航愛即興加台詞、不照劇本來，讓對戲演員招架不住。

公視、TVBS新戲「酸甜之味」由演員張書豪、賀一航、柯淑勤、六月、林予晞、黃遠、方志友、哈孝遠演出，從一個家庭的日常，細看成員心事及有苦有樂的互動，詮釋家給人的酸甜之感。

首映會下午在台北舉行，恰好今天是劇中「二姊」六月生日，賀一航與哈孝遠還搞笑穿上肌肉裝幫她慶生；回想起產後拍戲期間，常因擠母奶延誤開拍，六月瞬間飆淚，直呼終於不必再為此事壓力大到崩潰。

賀一航常即興加台詞、不照劇本來，為戲增添笑點，不按牌理出牌讓其他演員招架不住，笑喊同場戲拍8次，每次台詞都不一樣，尤其苦了熟讀劇本4個月的黃遠，對戲一度抓不到何時接話。

柯淑勤表示，演戲25年來首次不用看劇本；張書豪回憶有場戲，賀一航本應講完一句話就退場，想不到突然加了20、30句，讓他當場傻眼，但「賀大哥都丟球了，我們只好接」，笑嘆考驗臨場演技。

賀一航解釋非主要角色職責是幫戲增加亮點，編劇曾含蓄跟他說演出已跳脫劇本，「編劇說他畫了一個框，我們還幫那個框上色」。2011年被診斷出罹患大腸癌，他說，5年內有追蹤過1次，現在身體狀況穩定。1060317

(中央社)