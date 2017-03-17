泰國女富豪選第9任老公 逾5萬人報名

泰國知名的女實業家 Leenajung日前發布訊息甄選第9任老公，條件要體力好，今天有名小鮮肉自報名的5.5萬人脫穎而出。

根據泰國「經理報」報導，今天兩人一起出席電視台談話性節目，雙方在節目大談擇偶條件，也不忌諱的觸碰對方和床第之間話題，內容十分大膽。

這位女實業家在節目表示，會開出擇偶條件是她的第8任老公已經掰了，所以要甄選新的對象，並開出體力要好等條件，如果不能滿足她，她也不想要。

至於被選中的小伙子，未透露自己的年紀，他在節目現場脫去上衣，展現結實強壯的身體。他表示，最喜歡幹練型的女子，就像眼前這一位一樣，不過這名男子說，尚未告訴44歲的媽媽這一次的事，不過相信媽媽會滿意。

今年58歲的Leena Jungjanya在本月初發布訊息，誠徵第9任丈夫，要求男方有6塊肌，年齡不超過25歲，身高要180公分，體重70公斤以內，每天要共赴巫山28次。

這名女企業家曾參加過多次的曼谷市長選舉，她是1名執業律師，在曼谷市中心有1家化妝品店，在泰國是家喻戶曉的人物。1060317

(中央社)