《通靈少女》找退休靈媒當顧問 教郭書瑤當仙姑

索非亞（左）是郭書瑤的教練，也是《通靈少女》的「靈媒保鏢」。（HBO_Asia提供）

HBO Asia與公視首度跨國合製的《通靈少女》4月2日首播，已陸續公布多支預告，今天（3月17日）再次曝光郭書瑤拍通靈戲的起乩花絮。

《通靈少女》描述具有通靈體質的高中女生（郭書瑤 飾），白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，才16歲的她，就已看盡人性百態，已不知道是鬼可怕，還是人可怕，只期待能擁有一般少女的平凡生活，體會初戀的滋味，而這些期待也在她遇見樂天愛笑的轉學生阿樂（蔡凡熙 飾）後，讓人生有了很大的轉變。

為了忠於事實，劇組不僅與HBO Asia溝通，在宮廟戲中穿插台語，讓劇情更傳神、更加突顯在地化精神，也特別邀請退休靈媒、本名劉柏君的索非亞擔任文化顧問，指導劇中所有儀式、法器與擺設，以及女主角郭書瑤的「教練」，訓練她仙姑該有的架式。據了解，索非亞就是《通靈少女》女主角的原型。索非亞當了十多年學生靈媒、體會人生百態之後，毅然決然放棄當仙姑，目前是台灣首位棒球女主審、國際裁判。

導演陳和榆表示，最早就是從索非亞的人生故事得到啟發：「曾經當過靈媒的人呼籲大家不要迷信，這不是很值得玩味嗎？！」索非亞認為《通靈少女》劇組非常認真，有很多以前連她自己都沒注意到的儀式小細節，導演會一直跟她討論請她回憶起是怎麼做的、手勢怎麼比的等等，以求真實呈現宮廟文化。

在索非亞的「調教」下，瑤瑤不論是手持兩大把香超渡、甩法劍、持香爐收驚、燒金紙祭改，扮起靈媒極具氣勢！在花絮、預告片中，瑤瑤瞪大雙眼，怒斥「有話好好講（貢）！」，這場收服被邪靈附身男子的戲，她在自己臉書粉絲頁貼上連結並寫下：「不要惹我，你會怕！」令人印象深刻，也讓粉絲引頸期盼《通靈少女》的播出。

(旺報)