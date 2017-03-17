大陸出版《順風相送 指南正法》 佐證釣魚台屬中國

《順風相送 指南正法》在英國牛津大學舉行新書發表會，而該本古籍也是史上第一次出現釣魚嶼（釣魚台）、赤崁嶼（赤尾嶼）的名稱，成為釣魚台是大陸領土的強力佐證。

《順風相送 指南正法》於16日在英國牛津大學舉辦新書發表會，該書籍翻印於古籍《順風相送》、《指南正法》。《順風相送》為大陸古代航海指南書，出版年代不可考，內容主要紀錄氣候的觀察、山形水勢、航程等相關資訊。內容標示出大陸人發現、命名、利用的島嶼。

對此，中國出版集團公司副總裁姜軍說：「出版《順風相送 指南正法》是中國出版集團服務國家的神聖責任，也是維護國家完整領土主權及走出去戰略的一項新措施。」並表示，該書的出版對於古籍保護、整理等多方面具重大意義，也是加強對外文化交流、合作的範例。

博德利圖書館東方中心主任吉利恩．埃維森說：「館內有近四分之一的中文書籍，在17世紀時流傳到歐洲，希望今後能和中國出版集團公司在數位影印出版等方面合作，造福全世界。」

(旺報)