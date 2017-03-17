王溢正好投朱育賢開轟 桃猿痛擊獅隊
中職桃猿隊今天在先發投手王溢正5局僅失1分好投，加上朱育賢滿貫彈加持，在熱身賽以11比2痛擊獅隊。
中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊的熱身賽，今天在斗六棒球場進行。
1上桃猿詹智堯、陳俊秀安打上壘，林泓育擊出帶有打點的安打，讓桃猿先馳得點，兩出局後林承飛擊出中外野方向深遠安打，讓桃猿再添兩分。
獅隊靠2下首名打者買嘉儀的陽春全壘打打破鴨蛋，將落後追近；但5上桃猿1安打、2保送擠成滿壘，朱育賢揮出滿貫砲，再把領先擴大到7比1。
6上桃猿靠高飛犧牲打和帶有打點的安打再添兩分，獅隊則在7下靠兩支安打串聯要回1分。
林泓育在8上郭永維、馮健庭安打上壘後，揮出右外野方向安打掃回兩分，桃猿以11比2領先獅隊。
之後雙方未再得分，終場桃猿以11比2擊敗獅隊，桃猿先發投手王溢正投5局送出5次三振，只因被買嘉儀揮出陽春彈丟掉1分自責分，獅隊廖文揚則是先發4.2局丟掉6分自責分。1060317
(中央社)
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