UBA決賽 義守遭黑馬台中科大狙擊

大專籃球聯賽（UBA）決賽今天在新莊體育館登場，公開男一級第2種子義守，以56比82爆冷輸給第7種子台中科大，台中科大首次打男一級就揮軍晉級4強。

台師大和義守在102學年因鬥毆事件禁賽，103學年度參加公開男二級，在本季105學年拚回到一級，而台師大則以71比60擊敗國體大晉級4強。

其他公開男一級賽事，健行科大以104比84擊敗台北市大，輔大以93比87在延長賽力克高師大，獲勝的球隊前進4強，首日只有義守以高種子之姿敗給低種子。

公開女一級部分，佛光以81比48輕取世新，台北市大以80比37橫掃東南科大，贏球的隊伍攜手晉級4強。1060317

(中央社)