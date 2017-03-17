超模坎達兒辦派對 600萬珠寶不翼而飛

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娛樂網站TMZ報導，超模坎達兒珍娜向警方報案，她洛杉磯住家遭竊價值20萬美元（約台幣610萬）珠寶。幾個月前，她姐姐金卡戴珊才在巴黎遭搶匪持槍搶走價值近千萬美元珠寶。

警方告訴法新社，今天凌晨1時15分接到報案電話說，坎達兒珍娜（Kendall Jenner）住家所在的好萊塢山莊（Hollywood Hills）地區發生竊盜案，但不願證實她就是受害人。這起竊盜案目前還沒有任何嫌犯。

TMZ說，21歲的坎達兒珍娜是當前全球最頂尖模特兒之一，她當時正在自家辦派對，約於午夜左右出門。一個小時後，她回家並發現珠寶盒打開，裡頭的珠寶不翼而飛。

TMZ引述未具名警方消息人士報導，當天晚間稍早時警報器曾經響起，警告有人開門，但坎達兒珍娜沒去檢查。

由於坎達兒珍娜住家沒有遭強行闖入的痕跡，調查人員因此認為，這起盜竊案應是內賊所為。

坎達兒珍娜和她的姐妹是電視實境秀節目「與卡戴珊姊妹同行」（Keeping Up With the Kardashians）的主角。

去年12月巴黎時裝週期間，金卡戴珊（Kim Kardashian）在她位於法國巴黎的豪華寓所遭搶走價值約950萬美元的珠寶。事發後，10名嫌犯已被起訴。（譯者：中央社周慧盈）1060317

(中央社)