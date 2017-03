超模坎達兒辦派對 600萬珠寶不翼而飛

娛樂網站TMZ報導,超模坎達兒珍娜向警方報案,她洛杉磯住家遭竊價值20萬美元(約台幣610萬)珠寶。幾個月前,她姐姐金卡戴珊才在巴黎遭搶匪持槍搶走價值近千萬美元珠寶。

警方告訴法新社,今天凌晨1時15分接到報案電話說,坎達兒珍娜(Kendall Jenner)住家所在的好萊塢山莊(Hollywood Hills)地區發生竊盜案,但不願證實她就是受害人。這起竊盜案目前還沒有任何嫌犯。

TMZ說,21歲的坎達兒珍娜是當前全球最頂尖模特兒之一,她當時正在自家辦派對,約於午夜左右出門。一個小時後,她回家並發現珠寶盒打開,裡頭的珠寶不翼而飛。

TMZ引述未具名警方消息人士報導,當天晚間稍早時警報器曾經響起,警告有人開門,但坎達兒珍娜沒去檢查。

由於坎達兒珍娜住家沒有遭強行闖入的痕跡,調查人員因此認為,這起盜竊案應是內賊所為。

坎達兒珍娜和她的姐妹是電視實境秀節目「與卡戴珊姊妹同行」(Keeping Up With the Kardashians)的主角。

去年12月巴黎時裝週期間,金卡戴珊(Kim Kardashian)在她位於法國巴黎的豪華寓所遭搶走價值約950萬美元的珠寶。事發後,10名嫌犯已被起訴。(譯者:中央社周慧盈)1060317

(中央社)