中信狂掃13安 8比3勝富邦

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中職中信今天在熱身賽狂掃13支安打，最終以8比3擊敗富邦，在另類「金融大戰」中勝出。

中華職棒中信與富邦的熱身賽，今天在高雄的澄清湖棒球場進行。

2上1出局後，潘萣翔內野安打上壘、王勝偉獲保送，鄭達鴻穿越安打讓中信先馳得點，張志豪打擊時富邦發生失誤，讓中信再添兩分。

中信3上首名打者林智勝獲保送、蔣智賢再靠安打上壘後，彭政閔擊出中外野安打清光壘上跑者，中信取得5比0領先。

4、5兩局中信再各添1分，富邦終於在6下有所回應。

中信6下換上陳鴻文，1出局後于孟雄安打、張詠漢獲保送，陽冠威揮出3分砲，讓富邦把落後追到4分差。

8上曾陶鎔敲出陽春彈，讓中信追加分數，之後雙方未再得分，中信終場以8比3擊敗富邦。1060317

(中央社)