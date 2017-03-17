《中國進行式》滿300集 莊開文求新求變

莊開文今切蛋糕慶祝節目滿300集。（TVBS提供）

莊開文與辛苦的製作團隊一起慶祝。（TVBS提供）

TVBS《中國進行式》本周播出屆滿300集！主持人莊開文以及團隊切下300集蛋糕，祈祝台灣第一個最專業、最長壽的兩岸新聞節目《中國進行式》，繼續長久穩健播出、服務觀眾。很多台商長期關注節目，主持人莊開文說：「不管企業或個人，掌握兩岸的趨勢才能趁勢而起。」在求新求變的前提下，節目接下來還會改版，不論視覺或內容保證耳目一新。

《中國進行式》開播九年，深入大陸進行專題報導，剖析兩岸發展新趨勢，每年都獲得「兩岸新聞報導獎」的肯定。製作團隊除了每天傳回大陸最新焦點外，並深入探訪政治、經濟、生活等各階層領域的不同面向。

駐地記者陳相如與攝影顏睿陞，本月初採訪大陸兩會時，每日天未亮就跟三千名中外記者排隊安檢，還要做專題到深夜；為了採訪政協委員成龍，還弄斷了攝影機腳架；拍生活面向的外送專題，跟外送生飛奔15層樓梯，採訪對象4秒爬1層，陳相如氣喘如牛還跟不上，而顏睿陞更是扛著十多公斤的大機器跟著飛奔！拍完五遍後，兩人累趴15樓地板上，差點要急救！

大陸美食聞名遐邇，有人羨慕《中國進行式》的記者可以遍嚐大江南北，但實際並不如。記者林婉婷在黑龍江採訪時，當地人士叫了「山珍海味」請她和攝影品嚐，結果其中「山珍」上桌，竟是整盤滿滿的「完整青蛙」！攝影師也忍不住跑去吐了三次！

更多詳細內容請鎖定本週日晚間七點 TVBS56頻道《中國進行式》。

(中時)