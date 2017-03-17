女檢察官抽絲剝繭 揪出69名環保蟑螂

桃園地檢署檢察官陳書郁抽絲剝繭1年半，揪出多達69人的環保蟑螂集團。(蔡依珍攝)

北海彎公司涉嫌合法掩護非法，濫倒、堆置近900噸的事業廢棄物，桃檢歷時1年4月偵破犯罪集團，一併起訴69人。（蔡依珍翻攝）

北海彎公司涉嫌合法掩護非法，濫倒、堆置近900噸的事業廢棄物，桃檢歷時1年4月偵破犯罪集團，一併起訴69人。（蔡依珍翻攝）

北海彎公司涉嫌合法掩護非法，濫倒、堆置近900噸的事業廢棄物，桃檢歷時1年4月偵破犯罪集團，一併起訴69人。（蔡依珍翻攝）

領有甲級廢棄物清除許可的北海彎科技公司，涉嫌以合法掩護非法，向電子或皮革公司收購高汙染事業廢棄物，卻賤價交給環保蟑螂，棄置、掩埋在桃竹一帶土地和倉庫，做無本生意，5年來濫倒896噸爆表的強酸、強鹼，獲利8270萬元，桃檢費時1年半，偵破結構性環保犯罪集團，一次起訴16家業者共69人。

檢警調查，桃、竹、苗、高等4縣市的16家科技公司或皮革製廠，貪圖方便或價格低廉，不顧依法必須上網申報事業廢棄物流向，以不開立聯單、不申報方式，將酸鹼廢液或重金屬汙泥，交給領有合格的北海彎科技公司、47歲的負責人楊壁甄。

楊女以每公斤30元收購後，未合法處理，反倒以每公斤3元賤價交給28歲林森泉、42歲林大耀等為首環保蟑螂集團，讓雙林棄置、掩埋在桃園、新竹等8處倉庫及土地，每個挑高廠房都逾百坪，堆棄2、3層樓高「滿到門口進不去」，2人隨即轉移陣地落跑，楊女則透過「轉運」，不但能給業者回扣，每公斤更爽賺逾20元，有的廢棄物甚至能轉賣再獲利，無本生意雙邊賺。

遭棄置的事業廢棄物，多是PH值低於0、超過13的爆表強酸、強鹼，還有俗稱「化骨水」的氫氟酸等，檢警上門搜索時必須踩在逾5公尺高的太空包上，有的塑膠、鐵架早已鏽蝕，散發刺鼻化學味，就算全副武裝仍無法阻擋惡臭飄入鼻腔。

承辦的桃園地檢署檢察官陳書郁，最早是從「雙林」棄置廢棄物的下游，透過環境鑑識技術分析、比對廢棄物的元素比例和成分，輔以地域性限縮、以車追人、司機指認，揪出最上游的廢棄物源頭公司，但她不願就此結案，爬梳53個來自四面八方的案子，串聯出北海彎業主關鍵的「轉運」角色，終破獲一整串的環保犯罪集團。

檢方怒斥楊女罪大惡極，熟知檢警環第一時間無法驗證，謊稱是化學原料不是事業廢棄物，知法玩法，麾下員工也有樣學樣，離職後另立名目成立環保科技公司，當環保蟑螂，直到上游指認，並從楊女和雙林的對話紀錄查出「地瓜、方塊酥」暗指廢液和塑膠桶，以及所有金流，才讓一行人伏首認罪。

陳書郁以厚達279頁的起訴書，細數69人的罪狀，以及上下交相賊的過程，連載運的司機也不放過，依違反廢清法、詐欺得利、逃漏稅等罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

陳書郁說不少老地主只是單純租借廠房，還細心留下承租者的身分證和聯絡方式，沒想到不肖業者「丟了就跑」，老地主1個月2萬元的房租沒拿到，卻得承擔近千萬元的廢棄物處理費，求助無門，笑言雖然偵辦過程錄影機被偷3台，1年半來幾乎每天都熬夜和4大箱卷證和近50箱證物奮鬥，但能揪出不肖業者，找到源頭無良企業負責，「成就感十足！」

(中時)