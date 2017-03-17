萬金石周日開跑 精英選手搶先亮相

萬金石馬拉松周日開跑，精英選手搶先亮相。（葉德正攝）

萬金石馬拉松周日開跑，精英選手搶先亮相，體驗包水餃活動。（葉德正攝）

新北市萬金石馬拉松將在19日開跑，新北市17日在新北市民廣場舉辦菁英選手歡迎會，新北市教育局長林奕華代表市府歡迎國際田總觀察員Tracy Sundlun及所有菁英選手來到台灣參賽，並結合今年首次舉辦的新北市萬金石馬拉松博覽會（EXPO），一起為萬金石揭開活動序幕。

今年活動今以「銀標籤」規格打造更勝以往的賽事，除了賽道、服務再升級，今更邀請32名國際菁英好手一同較勁，其中去年以2小時13分05秒打破大會紀錄、獲得男子全馬第一名的肯亞選手－威廉克伯爾（William Chebon CHEBOR），今年再次來臺挑戰衛冕， William於過去參加全馬最佳成績為2小時08分21秒，而今年菁英選手中同樣來自肯亞的耶哥（YEGO Kipkogei）過去全馬最佳成績2小時08分12秒，將成為角逐本屆男子組全馬第一名的超級亮點，今日眾精英選手也提前亮相，體驗「手包金元寶」包水餃活動，要在周日活動繼續連霸。

(中時)