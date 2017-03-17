農民告鐵路公司求償 印度法院判賠火車

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印度一名農夫土地遭徵收建鐵路，他為了尋求適當賠償和鐵路公司大打官司。法院本週做出令人意想不到的判決，判賠農夫一列火車。

農夫辛赫（Sampuran Singh）自2015年起就開始爭取這筆錢，他控告印度鐵路公司（Indian Railways）少付他土地徵收費。這塊地位於印度北部旁遮普省（Punjab）。

辛赫打贏官司，但印度鐵路拒絕付錢。於是辛赫今年1月再提告。

辛赫的律師今天表示，法院判辛赫獲得一列快速火車，抵償積欠的1000萬盧比（15萬美元）。

15日審訊結束後，辛赫和律師拿著法院命令前往盧迪安納站（Ludhiana），等候火車抵達，再將法院文件交給火車駕駛。

辛赫說，他讓駕駛開到目的地，因為阻止火車前進會造成數千名乘客不便。

印度鐵路幹部後來拿到法院臨時命令，在明天本案再次開庭前，暫時保有火車控制權。1060317

(中央社)