川普推特放話：中國未幫忙約束北韓

美國國務卿提勒森(左)今天在韓國表示，對北韓動武是美國的一個選項。他將於18日到北京與中國會談，北韓也是重要議題之一。（圖／美聯社）

美國國務卿提勒森18日到北京與中國會談，川普卻一邊在推特上指責中國沒有約束北韓。（圖／川普推特截圖）

就在美國務卿提勒森(Rex Tillerson)訪問北京前一天，川普總統又在他的推特上放話指責中國，他說中國在約束北韓建立核武力的野心一事上「做得太少」。

川普在推特上說，北韓實在太惡劣了，玩弄美國這麼多年，中國根本沒在幫忙。

稍早提勒森也在與韓國外長尹炳世共同記者會上表示，美國正嚐試各種外交、集體安全與經濟手段，所有選項都在桌面上，但如果北韓的軍事威脅持續升高，美國對北韓動武是一個可能的選項。

提勒說，美國當然不希望事情勢走到要動武的地步，但如果他們的核武威脅升高到一個程度，美國就必須要有所行動，動武就是一個可能的選項。他表示，華盛頓對北韓的「戰略耐心」已然耗盡。

提勒森將於18日抵達北京，此行將會見中國國家主席習近平，除敲定川普與習近平會面一事，北韓議題亦是討論重點。

(中時電子報)