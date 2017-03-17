川普推特放話：中國未幫忙約束北韓
就在美國務卿提勒森(Rex Tillerson)訪問北京前一天，川普總統又在他的推特上放話指責中國，他說中國在約束北韓建立核武力的野心一事上「做得太少」。
川普在推特上說，北韓實在太惡劣了，玩弄美國這麼多年，中國根本沒在幫忙。
稍早提勒森也在與韓國外長尹炳世共同記者會上表示，美國正嚐試各種外交、集體安全與經濟手段，所有選項都在桌面上，但如果北韓的軍事威脅持續升高，美國對北韓動武是一個可能的選項。
提勒說，美國當然不希望事情勢走到要動武的地步，但如果他們的核武威脅升高到一個程度，美國就必須要有所行動，動武就是一個可能的選項。他表示，華盛頓對北韓的「戰略耐心」已然耗盡。
提勒森將於18日抵達北京，此行將會見中國國家主席習近平，除敲定川普與習近平會面一事，北韓議題亦是討論重點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。