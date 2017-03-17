川普：北韓玩弄美國多年 中國協助太少
美國總統川普17日推文指出，北韓「玩弄」美國多年，中國做的太少。美國國務卿提勒森目前正在首爾訪問，並提出警告，美國對北韓的戰略忍耐政策已告終，表示對北韓採取軍事行動，是美國「考慮中的選項」。
川普17日早上推文說，北韓的行徑非常壞，「玩弄」了美國多年。中國在協助上做的太少！
值此同時，美國國務卿則在南韓首都首爾發表措詞強烈聲明，指出北韓快速發展的飛彈與核子計畫必須停止，宣稱對北韓的「戰略忍耐政策已終結」。「戰略忍耐」是美國前總統歐巴馬時期政策，期能藉內部壓力促成北韓承諾不發展核武。
提勒森在記者會中表示，不希望形勢演變至軍事衝突，但北韓若將武器計畫威脅升高到美國認為必須採取行動的程度，「那麼那個選項也在考慮中」。另外，第二波經濟制裁也在考量中。
一般認為，川普推文和提勒森發言，顯示美國對北韓的政策已改變。
(中時)
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