西門子發行75億美元債券

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我要評比

德國工業大廠西門子發行美國債券，價值約75億美元，為該公司有史來第2大規模債券發行。該公司在聲明中表示，這次發行債券共分3年、5年、7年、10年與30年到期等多種，然而市場需求也居高不下，預估投資者需求高達151億美元

(工商)