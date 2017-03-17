汪洋會杜特蒂 聚焦共同利益而非爭端

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中國大陸國務院副總理汪洋今天在菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯與他會面，這是長期不和的中菲兩國設法為雙邊關係開闢新路徑以來，來自北京的最高層級訪客。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年成為總統前，曾在納卯擔任22年市長。

汪洋簽署一項6年發展計畫，與菲律賓在貿易與投資上合作。

路透社報導，杜特蒂和汪洋舉行閉門會議後，菲律賓總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）說：「汪洋提到著重在共同利益而非歧異，以帶來更多利益的必要性。」

「總統表示，雙方建立更堅固的關係，尤其是在貿易與商業，並重申和平解決爭端的重要性。」

兩國關係多年來爭端連連，菲律賓不斷反對北京在其部分專屬經濟海域造島，也反對中國從主權具有爭議的黃岩島驅逐漁民。1060317

(中央社)