暗夜遭撞 婦人頭破血流亡

田婦今晚10時許遭車輛撞擊身亡。(黃靖惠翻攝)

基隆市59歲婦人田春英今晚10時許行經基隆市中山三路，靠近西岸聯外碼頭專用道疑似遭大貨車撞擊，當場倒地頭破血流、腦漿噴濺，被路人發現時已無生命跡象，且在現場也未發現肇事車輛，目前警方尚未聯繫到家屬，現場已拉封鎖線，警方介入調查中。

(中時)