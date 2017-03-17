許效舜扮「詭怪」孔劉　馮媛甄說「這個部位」很像

許效舜、馮媛甄翻玩韓劇《鬼怪》。（衛視中文台提供）

許效舜跟Terry模仿鬼怪裡男主角們去救女主角的經典畫面。（衛視中文台提供）

許效舜擺出劇中經典姿勢。（衛視中文台提供）

許效舜脫鞋打逸祥。（衛視中文台提供）

衛視中文台《瘋神無雙》本周日玩「痛風又超爛的神-詭怪」，劇照一出來就讓網友笑翻，許效舜演孔劉，女主角馮媛甄也笑說光看後腦勺真的滿像。Terry這次接演李棟旭「陰間使者」的角色，他說太太羅美玲一聽到許效舜要演孔劉，整個大笑十分鐘無法停止；２月底退伍的固定班底逸祥，自稱強勢回歸，他被安排一段台詞是要嗆導播，最後慘遭砍畫面兼消音。

《瘋神無雙》KUSO過許多經典，這次「痛風又超爛的神-詭怪」引起網友熱議，虧說，是要「拔罐」、「拔骨刺」，還是「拔痛風」呢？。許效舜將頭髮也抓出孔劉在戲裡的捲翹感，他也認了演帥哥跟實際的自己反差很大，但這也是趣味之處。

固定班底逸祥2月底退伍，也在本集初次回歸，節目還特地安排橋段讓他發揮，他身上插件模仿古代孔劉被插劍的造型，還大言不慚說要回來解救許效舜，要提升節目品質，還直稱許效舜為「舜子」「小舜」，並大嗆許有很多哏差強人意，被許效舜虧說：「是因為兵變打擊太大嗎？」不只如此，逸祥還在劇裡大嗆導播的橋段，最後慘遭砍掉畫面跟消音，令全場笑翻。精彩內容請鎖定每週日晚間9點衛視中文台《瘋神無雙》。

(中時)