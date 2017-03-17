脛骨截骨矯正術 免換關節趴趴go

翁佩韋醫師為黃伯伯手術後，膝蓋活動自如，還能從事喜歡的游泳與健走運動。（葉書宏翻攝）

膝關節退化只有換人工關節一途嗎？68歲的黃伯伯去年膝蓋開始莫名疼痛，到診所檢查都只開立消炎藥治療，但症狀絲毫沒改善。隨著疼痛加劇，黃伯伯連走路都跛行不穩，生活大受影響。後來到雙和醫院骨科就醫，醫師檢查發現黃伯伯右膝軟骨已局部壞死，有膝關節退化的情形。

黃伯伯以為自己需要換人工關節，沒想到醫師透過「脛骨截骨矯正術」治療，不僅能讓他保留自己的血肉之「膝」，如今更行動自如，免換人工關節也能從事健走和游泳運動。醫師表示，預防勝於治療，建議大家平時可透過適度運動如:健走等，來鍛鍊大腿肌力，降低膝蓋的負荷，保護膝關節。

雙和醫院骨科關節及運動醫學特診-翁佩韋醫師表示，隨著高齡化社會的到來，退化性關節炎越來越普遍，主要發生的原因就是關節軟骨內某些組織合成逐漸減少，造成軟骨結構改變、脆弱；加上本身體重、工作、活動等外來的重量負荷，經年累月都會使關節軟骨逐漸崩壞磨損。再者，因內側脛骨關節面接近人體的中心，所以有九成的膝關節磨損都由內側開始，之後還可能導致內翻變成O型腿，讓內側磨損加速惡化，使患者疼痛感加劇、行動不便，生活品質下降。

然而，每位患者的症狀不盡相同，退化程度也不一。隨著再生醫學的發展及微創技術的精進，雙和骨科著重於全面性的關節照護。也就是依據患者的退化程度，提供適合的治療方式：輕度退化的保守治療，如消炎藥物、減壓鞋墊、疼痛神經阻斷術、施行自體血小板或玻尿酸注射等；而中度退化且上述保守治療失效者，則可考慮接受「脛骨截骨矯正術」合併膝關節鏡微創手術。

這項手術是先將關節軟骨壞死的部分清除，並在小腿脛骨上截出一段缺口以矯正脛骨角度，並用骨板固定，讓內側關節壓力減低。這項手術有助關節軟骨重新再生，預防持續內翻變形，讓病人仍能保有並靈活使用原本的膝關節。至於重度變形攣縮的退化性關節炎，才建議考慮採部分或全人工膝關節置換手術治療。

不過翁醫師也指出，門診發現約有3至4成患者就醫時已屬較重度的膝關節退化，錯失接受「脛骨截骨矯正術」的時機。建議民眾若發現膝蓋疼痛持續2至3週，並有紅腫熱痛，彎曲時感覺緊繃等症狀時，應儘快到醫院接受詳細檢查，才能早期發現及時治療。在日常保養方面，許多民眾以為運動會磨損膝蓋，因而視運動為畏途。其實適當的運動能加強大腿周圍的肌耐力，有助於保護膝蓋，使關節活動更穩定，例如健走、騎自行車、游泳等負重較低的運動，適合各年齡層，都是不錯的選擇。

為了鼓勵民眾健走顧健康，雙和醫院將於3月18日（六）上午7時許舉行「萬人健康齊步走」活動。活動採現場報名，民眾於7時在烘爐地登山步道口（天鳳宮登山口）領取闖關卡參加健走，登上烘爐地南山福德宮，在福德宮廣場將有健康園遊會及闖關遊戲，完成闖關集滿6格闖關章，即可參加摸彩，將3C禮品、精美家電、健康用品等好禮帶回家。

當天穿著紅色上衣於指定攤位報到，前1000名還可獲得精美好禮，歡迎民眾揪伴來參加。

(中時)