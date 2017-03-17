Fed官員卡希卡里 堅稱經濟現況不適合升息

雖然聯準會(Fed)在本週召開決策會議後決定升息1碼，不過在當時投下反對票的明尼亞波里聯準銀行總裁卡希卡里（Neel Kashkari）在週五依然為他反對Fed升息進行辯護。

他解釋美國通膨尚未完全達陣，此外就業市場也還沒達到就業極大化。此外更重要的是卡希卡里認為美國迄今並沒有出現通膨壓力增加的跡象，這也意味Fed在此刻並無有調升利率的急迫性。

(工商)