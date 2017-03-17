東京奧運棒壘球賽事 部分在福島辦

我要評比

有關2020年東京奧運棒球及壘球賽事的會場，東京奧運組織委員會今天在南韓平昌召開國際奧林匹克委員會（IOC）理事會時，通過部分賽事使用日本福島縣營吾妻（azuma）球場。

在這場理事會上，東京奧運組織委員會會長森喜朗報告東京奧運籌備的狀況，並提案有關棒球及壘球的會場。除了主會場在橫濱市的橫濱球場之外，棒球和壘球各在福島縣的吾妻（azuma）球場辦1場。

去年底，世界棒壘球總會（WBSC）的幹部視察福島縣吾妻（azuma）球場時，對於內野沒草坪，感到面有難色，但福島縣表示會修正改善。

國際奧委會（IOC）主席巴哈（Thomas Bach）去年10月訪問日本時，就提案建議在311東日本大地震災區辦賽事，以做為災後重建的象徵，理事會成員一致通過。1060317

(中央社)