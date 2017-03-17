柯文哲年輕幕僚又走人 葉芝邑確定離職
台北市長柯文哲身邊愛將又走1人，柯文哲隨行秘書「戳戳妹」葉芝邑今晚在市府媒體群組內告知離開職位，當初和柯文哲一起打天下的年輕幕僚，僅剩世大運發言人楊景棠。
「戳戳妹」葉芝邑文化大學新聞系畢業，當時透過青年海選計畫脫穎而出，加入柯文哲競選團隊，成為最年輕的新聞幕僚，主要負責柯文哲行程，孰悉媒體間運作，因柯文哲過去跑行程時，常不小心說錯話，葉芝邑會從旁提醒甚至戳柯P，也被外界受封「戳戳妹」。
葉芝邑在2日傳出已向柯文哲口頭請辭，並爆出離職原因是受不了市府內鬥，但市府發言人劉奕霆否認此說法並表示，市府業務分工明確，並無人事鬥爭問題。
葉芝邑請辭後，當初和柯文哲一起打選戰的年輕幕僚又少1人，包括原發言人林鶴明到總統府，副發言人黃大維出國進修，林聿禪轉任行政院發言人徐國勇機要，柯文哲身邊僅剩世大運發言人楊景棠，其餘則散布在其他局處。
葉芝邑17日晚間在市府媒體群組留言，「抱歉晚上打擾，在市府任務告一段落，謝謝大家這些日子以來的幫忙與照顧，手機和Line都不變，如果有可以幫忙的地方再請各位告知。未來的日子要繼續加油，祝福大家一切順順利利」，隨即退出群組。
據了解，2日爆出離職新聞後，葉芝邑近期早已做好離職準備，身邊同事得知後紛紛感到不捨和訝異，直言時間也太倉促，而柯文哲對於身邊愛將出走，都持祝福態度。1060317
(中央社)
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