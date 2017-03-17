新流感擋路 沙國國王延後訪問馬爾地夫

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馬爾地夫政府今天宣布，由於首都瑪萊（Male）爆發H1N1新型流感疫情，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼取消前來這個環礁島國訪問的原定行程，新的到訪日期將於他日公布。

法新社報導，馬爾地夫原本是沙爾曼（King Salman）亞洲行的最後一站，目前他已訪問了馬來西亞、印尼、中國大陸和日本。

馬爾地夫外長阿西姆（Mohamed Asim）表示，沙爾曼何時再訪這個印度洋群島國家，將於他日宣布。

美聯社報導，據馬爾地夫衛生部統計，自1月以來，這個人口34萬的小國，已有105人檢測出呈現H1N1新型流感病毒陽性反應，其中2人死亡。（譯者：中央社周慧盈）1060317

(中央社)