伍佰被粉絲催上班 笑喊一例一休

搖滾樂團「伍佰&China Blue」今晚開唱，不僅帶來經典歌曲，也唱8首新歌，伍佰提及粉絲喊「伍佰上班了」催他登台，笑喊「你沒見過一例一休嗎？」逗笑全場。

每兩年一次，伍佰&China Blue與Live House的經典組合，「今夜伍佰8」演唱會11日從伍佰家鄉嘉義出發，今晚起連兩天在台北Legacy開唱，有粉絲3天前就在場外搭帳篷排隊。

以「空襲警報」開場，伍佰登台立刻引起全場尖叫，唱完「上帝救救我」，伍佰大喊「大家晚安，歡迎來到今夜伍佰，等很久嗎？會太大聲嗎？」粉絲回「不會」，伍佰再問「準備好了嗎？」聽到全場喊「好了」，他就說「Let's go」。

唱完新歌「釘子花」，伍佰表示，今天會唱很多新歌，跟唱片聽起來不一樣，「唱片是唱片，這裡是這裡」。

伍佰在台上不忘虧樂團團員講台語有腔調，接著說「我小時候在糖廠聽的台語歌，跟電視上的不太一樣，所以我想要做不一樣的音樂」。

中場休息後，以「熱淚暗班車」宣告下半場開始，唱「牽掛」時，伍佰要粉絲再大聲點，直喊「謝謝你們」，有大家支持，他可以一直唱歌，全場大合唱「心愛的再會啦」。唱完「我是老大」，伍佰大喊「再見」，最後在全場呼喊「伍佰」聲中，再次登台安可演出。1060317

(中央社)