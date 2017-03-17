曾諷馬被拒馬圍困 太陽花3周年蔡政府更難堪！
太陽花學運明天3周年，3年前學生發動抗爭，在拒馬插上向日葵，譏諷馬英九是被拒馬圍困的總統。但如今蔡英文執政近10個月，諷刺的是拒馬猶在，立院周遭佈滿拒馬柵欄、監視器，甚至比太陽花時還戒備森嚴！
據聯合新聞網報導，為了一例一休、年金改革、婚姻平權，民眾抗爭遍地開花，拒馬卻成蔡政府最難堪的風景！曾和學生坐在一起向馬政府喊話的小英，如今卻用拒馬拒絕人民的聲音。連經濟民主連合（原反黑箱服貿行動聯盟）也發出怒吼：「3年了，說好的承諾在哪裡？」明晚他們要重回立院，要小英總統兌現承諾，本會期盡速通過兩岸協議監督條例。
學運領袖至今在何方？林飛帆完成學業後要出國唸書，陳為廷還在服替代役，吳崢成了時力發言人，黃燕茹、劉李俊達則在立委辦公室當助理。但也有學運份子加入民進黨後，覺得「自己的夢想被拆了」而選擇離開。
(中時電子報)
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