獨家》久違的「香格格」夏玲玲 送別「小王爺」陳麗麗

夏玲玲露面送別好友陳麗麗。（讀者提供）

趙永馨（左起）、夏玲玲、程惠、陳麗華、施心慧。（讀者提供）

譚艾珍表情哀戚。（讀者提供）

民視前總經理陳剛信（左）及夫人特地致意。（讀者提供）

華視前總經理林登飛（左）及夫人。（讀者提供）

華視總經理郭建宏（右）抽空悼念。（讀者提供）

「永遠的小王爺」陳麗麗14日晚猝逝後，家人16日起一連4天為她舉辦佛教法會及追思會，供親友及粉絲悼念。陳麗麗的俠女性格，生前交遊廣闊，連久違多年未露面的夏玲玲也意外現身，她17日特地到靈堂前致意，陳麗麗雖和夏玲玲沒有在戲劇上合作過，但陳麗麗當年曾到新加坡，當時住過夏玲玲、曹啟泰的家，陳麗麗和夏玲玲以酒會友，相談甚歡，自此建立深厚友誼。

夏玲玲今天在靈堂前哭得十分傷心，哀傷中還有更多的不捨，感嘆好友陳麗麗走得太早、太快，沒能見到她最後一面。夏玲玲當年以「香格格」角色紅極一時，她和曹啟泰的姊弟戀也相當轟動，兩人結婚至今30年，感情依舊如膠似漆，夏玲玲5年前和曹啟泰牽手逛賣場時被拍，之後一直沒公開露面，她當時已把生活重心移回台灣，但不想復出；曹啟泰去年接受記者專訪便提到，夏玲玲十分好學，平時在台北的社區大學上課，她的筆記總是寫得密密麻麻，讓他每次看了都佩服得五體投地。

陳麗麗在華視拍過許多膾炙人口的戲劇作品，胞妹陳麗華也曾在華視任職，陳麗華以前的長官及同事今天也到靈堂悼念，包括華視前總經理林登飛及夫人、當年從華視跳到民視的前總經理陳剛信及夫人，資深演員程惠、施心慧、江彬、楊懷民、譚艾珍、周丹薇、王滿嬌、侯麗芳等，以及華視總經理郭建宏，場面感人，「小王爺」的璀璨一生，永留親友及影迷心中。

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(中時)