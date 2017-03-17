提勒森將訪北京 川普批北韓與中國
美國國務卿提勒森將訪北京，美國總統川普今天推文嚴批北韓，並指中方沒幫多少忙。美中對北韓問題的分歧，在提勒森訪中前持續加深。
川普（Donald Trump）17日在推特（Twitter）推文寫到「北韓的舉動糟透了，他們玩弄美國多年，中國沒幫多少忙！」
北韓飛彈與核武問題於歐巴馬政府時期持續惡化，在「戰略忍耐」（Strategic Patience）政策下，華府極力塑造與北京同在一條船的共識，不過提勒森的亞洲行和川普近期說法都顯示，美國新政府不再走這條路。
薩德（THAAD）系統裝備陸續運抵南韓，美國的東北亞政策轉變。提勒森在東京表示，美國20年的北韓非核化政策失敗，在首爾指出，考慮對北韓採取軍事行動，都是美方過去少見的用語。
華府外交人士指出，提勒森的談話雖是事實，但美國外交官員過去多不說出口。
川普與提勒森的推文與發言，讓提勒森的亞洲行最後一站北京，充滿各項變數。
北韓顯然是美中高層北京會晤的最迫切問題。有線電視新聞網（CNN）報導，提勒森將告知中方，美方已無法忍受中資企業協助北韓的武器發展，但仍將尋求北京支持擴大制裁平壤，同時討論中國大陸國家主席習近平4月初訪美的安排。
川普政府要求北京在北韓問題上多出點力，對中方的官方說法和民間作為背道而馳感到不耐。北韓的9成經濟活動和中國有關，但中方已表明，美方不應有新的行動。1060317
(中央社)
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