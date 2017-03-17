泰姬瑪哈陵遭攻擊威脅 印度加強警戒

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印度警方今天表示，一個挺伊斯蘭國（IS）的組織據報對印度發出攻擊警告，並將矛頭指向泰姬瑪哈陵，因此印度已為這座17世紀的建築加強安全措施。

當地媒體刊出的圖片顯示，一名戰士穿著戰鬥服，戴上黑帽，站在印度最受歡迎的觀光勝地泰姬瑪哈陵前，背景寫著「新目標」。

印度警長辛赫（Preetender Singh）今天告訴記者：「我們未接獲明確情報或任何官方警告，但傳出報導後，我們已經加強泰姬瑪哈陵的安全措施。」1060317

(中央社)