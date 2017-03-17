命理師看艾莉絲離婚：有可能復合
艾莉絲今日在臉書宣布2年前與日籍老公離婚，主因是雙方文化差異及個人職業身分上的隱私問題，經理性思考後做出這決定。不過命理師江嘉葉就直言，艾莉絲與前夫有可能會復合。
江嘉葉稱艾莉絲桃花旺盛，程度不僅是桃花樹而已，是桃花林，個性很討男人喜歡，但因艾莉絲眼神聚焦不集中，代表她感情世界常常生變，而她的前夫鼻頭帶有花點，所以脾氣剛硬，有大男人主義，不能容忍老婆有一丁點錯誤。
可是艾莉絲個性柔中帶剛，也不是省油的燈，兩人相處過程總是你來我往、唇槍舌戰。那會有復合可能嗎？江嘉葉直言，有復合可能，因為兩人情意還是在，但因為艾莉絲唇色有雜質，所以要二婚不太容易，建議同居。江嘉葉說：「人不是不能改變命運，個性有改命運也會跟著有變。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。