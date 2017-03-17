命理師看艾莉絲離婚：有可能復合

艾莉絲2年前低調與日籍丈夫離婚。(本報系資料照)

艾莉絲今日在臉書宣布2年前與日籍老公離婚，主因是雙方文化差異及個人職業身分上的隱私問題，經理性思考後做出這決定。不過命理師江嘉葉就直言，艾莉絲與前夫有可能會復合。

江嘉葉稱艾莉絲桃花旺盛，程度不僅是桃花樹而已，是桃花林，個性很討男人喜歡，但因艾莉絲眼神聚焦不集中，代表她感情世界常常生變，而她的前夫鼻頭帶有花點，所以脾氣剛硬，有大男人主義，不能容忍老婆有一丁點錯誤。

可是艾莉絲個性柔中帶剛，也不是省油的燈，兩人相處過程總是你來我往、唇槍舌戰。那會有復合可能嗎？江嘉葉直言，有復合可能，因為兩人情意還是在，但因為艾莉絲唇色有雜質，所以要二婚不太容易，建議同居。江嘉葉說：「人不是不能改變命運，個性有改命運也會跟著有變。」

(中時電子報)