南投縣長視察草屯鎮水資源中心工程進度

南投縣長林明溱17日上午由縣府工務處長陳錫梧陪同前往草屯鎮上林里視察草屯鎮水資源回收中心第1期工程進度，並聽取承包廠商吉將環境工程有限公司工學博士莊和達簡報，林縣長對於該中心工程進度超前，預計8月份可啟用通水，且該中心還採較高級的脫氮除磷生物系統處理生活污水，對草屯居民生活提升和河川水質淨化都有極大助益，表達高度肯定。

(中時)