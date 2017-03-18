裘莉刺符咒挽婚姻破局 這些女星為愛施咒下場是....

許多藝人在演藝圈為求成名，或者在感情上求得好姻緣，總是願意嘗試各種方法，也不吝嗇公開跟大眾分享，像是好萊塢巨星安潔莉娜裘莉，就為了挽留與布萊德彼特的婚姻，不惜飛往柬埔寨刺了保佑感情的圖騰，不過有些藝人則是選擇走旁門左道，像是養小鬼就是其中一例，不過事後的下場就是差異甚大，有些人甚至不幸喪命，也令外界不勝唏噓。

藝人陳寶蓮跳樓輕生，讓外界不勝唏噓。(圖/本報系資料照)

港台演藝圈著名女藝人陳寶蓮，生前與股市名人黃任中有過一段情，不過濃情轉淡後難以從悲傷中走出來，更一度跑到男方家門口大鬧，不過最終仍無濟於事，由於情緒始終難以平復，導致行為怪異甚至還嗑藥精神崩潰，最後為了「鎖住郎心」，還飛往泰國偏僻小島找降頭師施法，由於內容不可告訴第三者否則不會靈驗，因此沒有其他人知悉內容，結果最後不僅沒挽回感情，更在兒子剛滿月時跳樓身亡，由於生前曾自曝自己養小鬼，也讓外界推測是招來殺身之禍的源頭。

張柏芝養小鬼傳聞可說眾所皆知。(圖/本報系資料照)

藝人張柏芝養小鬼的事眾所皆知，婚前是為了增強事業運和穩固婚姻，甚至傳出舊居養的鬼不僅一隻，還拒絕讓兒子出入以防萬一，為了供養這些類似傳說中茅山道術的小鬼，每天都還需進行許多複雜儀式，離婚後則被爆專程從泰國花大價錢請回五大古佛之一，甚至為了爭奪兩子的扶養權，還在家中布邪陣恭候霆鋒，導致謝霆鋒三天高燒不退，還為此推掉內地一場表演，損失數百萬港元，不過後來諸事不順，不僅淪為票房毒藥人氣下跌，最後還爆出與陳冠希的「艷門照」，也讓外界猜測「小鬼」開始失控，已經不聽「主人」的話，最後則靠友人向有「高主教」之稱的高皓正求助，驅走四隻「小鬼」。

梁洛施被爆請人做法，才讓事業愛情兩得意。(圖/本報系資料照)

香港女星梁洛施因為出道成名早，人爆紅變傳出有「大頭症」，因此被所屬公司冷凍，導致2006年時陷入事業低潮，未料突然間事業翻轉一飛衝天，還和昔日「黃金單身漢」李澤楷傳出戀情，外傳是母親透過友人介紹一名硝安法師作法，先是在眼眉塗油消除是非換得好人緣，接著又在舌頭點「小孩屍油」，不僅有催情作用，還能讓和她有親密接觸的男子能愛到神魂顛倒，果不其然都一一靈驗，事前法師告知靈驗若不還願，半年內恐將人財兩失，不過梁洛施不信邪，不僅不按照規矩「還願」，還頻頻以工作忙碌等藉口推辭，沒想到就被周刊直擊李澤楷和一名女子牽手逛街的畫面。

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(專題報導)