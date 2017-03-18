連舒淇、安以軒都嫁了 演藝圈「新黃金剩女」就是這4位！

舒淇、天心、安以軒都嫁人了，眾人皆好奇，接棒的新一代「黃金剩女」是何人？(中時資料照片)

不知是否時代更替，這兩年演藝圈喜事頻傳，女星們像是約好了一樣，紛紛執起某位幸運男士的手，邁向人生下一個階段，甚至帶著新生命直接跳級的也大有人在，其中，人氣、身價不凡的超級女神級人物，如林心如、天心、舒淇等，也「通通都清倉」，天心成了韓國媳婦、林心如和男神霍建華結連理，舒淇則結束愛情長跑，與馮德倫來了場低調極簡的結婚式，連安以軒都宣布閃婚，嫁百億身家CEO，幸福羨煞眾人，於是乎，接力棒的傳遞是必然之事，新一代「黃金剩女」漸漸浮上檯面，你心目中的女神，上榜了嗎？

蔡依林情路一直不太順遂，VJ戀6年感情也在去年11月破局，讓人覺得可惜。(中時資料照片)

「呸姐」蔡依林19歲出道，事業在他的地才式努力下蒸蒸日上，然情路卻一直走得不那麼順遂，揮別周董之後，2010年她與出身紐西蘭的男模錦榮(Vivian Dawson)合拍MV〈玩愛之徒〉，兩人因此相識進而來電，就這樣相伴長達6年，過程中錦榮的母親曾經催婚，粉絲也盼天后能有個終身依靠的人，沒想到去年11月VJ戀情逝，她受訪時灑脫表示：「沒什麼不能放下，因為已經擁有了自己」。

蔡健雅去年為外籍甜點師約翰馬丁高調放閃，日前卻將男友照片刪光，似乎情已逝。(中時資料照片)

金曲歌后蔡健雅(Tanya)個性低調，然去年難得為了愛情高調了一回！她2016年8月爆出戀情，被拍到跟法式甜點界知名烘培師約翰馬丁(Johann Martin)約會，之後她爽快認愛，更連po貼臉照、擁吻照，浪漫破表，還在慶功宴上大方地說：「是不是很帥，我也覺得很帥」，公開戀情，而之後不時在IG放閃的她，日前無預警幾乎刪光與男友的合照，似乎情已逝，讓粉絲覺得好可惜。

陳喬恩轉戰中國後表現亮眼，然好成績都是用自律與工時換來的，讓粉絲很擔心偶像情歸何處。(中時資料照片)

女子團體「七朵花」出身的童顏女星陳喬恩，出道15年從主持行腳節目嶄露頭角，2008年主演《命中注定我愛你》爆紅，之後演出多部熱門偶像劇，因而被封為「偶像劇女王」，然感情世界卻不如自己的戲那樣夢幻，這些年將事業重心轉往中國的陳喬恩，耀眼的表現讓她在兩岸三地擁有高人氣，但這些都是工時換來的，37歲的她，感情世界備受關注，也幾乎每拍戲必跟男主角傳緋聞，但向來低調的她從來沒證實，2016年底，她被爆與《瑯琊榜》「蕭景琰」飾演者王凱假戲真做，甚至被男方證實跟他的父母見過面，被外界認為很有希望開花結果。

好不容易走過「姚隋戀」陰霾，王心凌竟在今年2月爆情變，4年情告終。(中時資料照片)

35歲歌手王心凌，與男星姚元浩交往邁入第4年，想當年她飽受「姚隋戀」三角風波磨難，在2016年初的演唱會上哽咽地說：「3年前我因為一場戀愛，我失去了所有」，好不容易擺脫陰霾，兩人終於穩定好好愛，小倆口從低調交往、公開認愛到傳出計劃結婚，感情備受外界看好，沒想到「姚王戀」竟在今年2月爆出情變，外界對於他們的分手有諸多揣測，最後王心凌打破沉默，在臉書寫下：「我只想記得那些曾經快樂的時光。明天，又是一段新的旅程，該出發了」，又恢復孑然一身的姿態。

(專題報導)