《鬥魚》勇追愛爆紅 安以軒真實愛情觀很霸氣
女神安以軒與澳門百億CEO陳榮煉祕密交往2年多，戀情修成正果，安以軒15日閃電宣布婚訊，正式升格為陳太太，陳榮煉苦追安以軒多時，交往後貼心陪伴，終於成功收服女神芳心，安以軒甜稱老公「小叮噹」，幸福說：「沒想到就這樣被你收服了。好吧～就陪你吃到老、玩到老。」
安以軒演藝事業跨足台灣與大陸，演出風格不設限，時裝劇、古裝劇、武俠戲劇都看得到她的演出，安以軒以《鬥魚》竄紅，飾演家教甚嚴、從小學鋼琴的資優女學生，勇敢追愛、離家出走，放棄出國留學機會，並替過世的摯愛生下兒子。另外，安以軒在《下一站，幸福》中飾演獨力撫養兒子長大的單親媽，安以軒在兩部戲劇苦戀，表現亮眼。
回首安以軒情路並非一路順遂，與韓星李承鉉的跨國戀情曾讓她很受傷，由於當時李承鉉事業剛起步、不願公開戀情，當時心繫男友的安以軒，動用人脈助男方發展事業，但卻疑遭對方劈腿，最後地下情喊卡，讓安以軒當時在微博痛斥：「只要對得起自己的良心，總會有天水落石出。」
敢愛敢恨的安以軒，私下性格海派、豪爽，事業成績亮眼的她，近幾年平均年收入都達2億元台幣，是演藝圈的小富婆，個性獨立的安以軒，更痛恨被說「黏富商」，起初陳榮煉追求安以軒時，一開始她還嫌煩，不過陳榮煉用心陪伴，終於打動美人芳心，難怪安以軒會說「沒想到就這樣被你收服了」，牽手另一半相約度過下半人生。
(專題報導)
關鍵字：安以軒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。