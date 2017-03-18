《鬥魚》勇追愛爆紅 安以軒真實愛情觀很霸氣

安以軒演藝事業跨足台灣與大陸，事業成績亮驗。（圖／本報系資料照片）

女神安以軒與澳門百億CEO陳榮煉祕密交往2年多，戀情修成正果，安以軒15日閃電宣布婚訊，正式升格為陳太太，陳榮煉苦追安以軒多時，交往後貼心陪伴，終於成功收服女神芳心，安以軒甜稱老公「小叮噹」，幸福說：「沒想到就這樣被你收服了。好吧～就陪你吃到老、玩到老。」

安以軒15日閃電宣布婚訊，與澳門百億CEO陳榮煉結婚，升格為陳太太。（圖／取材自安以軒微博）

安以軒演藝事業跨足台灣與大陸，演出風格不設限，時裝劇、古裝劇、武俠戲劇都看得到她的演出，安以軒以《鬥魚》竄紅，飾演家教甚嚴、從小學鋼琴的資優女學生，勇敢追愛、離家出走，放棄出國留學機會，並替過世的摯愛生下兒子。另外，安以軒在《下一站，幸福》中飾演獨力撫養兒子長大的單親媽，安以軒在兩部戲劇苦戀，表現亮眼。

回首安以軒情路並非一路順遂，與韓星李承鉉的跨國戀情曾讓她很受傷，由於當時李承鉉事業剛起步、不願公開戀情，當時心繫男友的安以軒，動用人脈助男方發展事業，但卻疑遭對方劈腿，最後地下情喊卡，讓安以軒當時在微博痛斥：「只要對得起自己的良心，總會有天水落石出。」

陳榮煉用心陪伴，終於打動安以軒芳心。（圖／取材自安以軒微博）

敢愛敢恨的安以軒，私下性格海派、豪爽，事業成績亮眼的她，近幾年平均年收入都達2億元台幣，是演藝圈的小富婆，個性獨立的安以軒，更痛恨被說「黏富商」，起初陳榮煉追求安以軒時，一開始她還嫌煩，不過陳榮煉用心陪伴，終於打動美人芳心，難怪安以軒會說「沒想到就這樣被你收服了」，牽手另一半相約度過下半人生。

(專題報導)