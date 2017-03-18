我的老天鵝！這些超胖男女星都瘦成這樣了

喬納希爾瘦了！（圖／翻攝The Sun、達志影像）

演藝圈不少藝人都是胖胖身形，但有人因此更受到喜愛，總被貼上「胖胖的很可愛」的標籤。不過其實很多男女星都已經控制飲食、積極瘦身，近日最讓人驚豔的，莫過於曾在《龍虎少年隊》、《華爾街之狼》、《魔球》等片中演出的喬納希爾，他瘦成型男的樣子！

好萊塢男星喬納希爾近來被拍到從洛杉磯健身房出來時，留著落腮鬍的他現在可說是精實不少，他在先前現身金球獎時的身材就已經被讚嘆過一次，但喬納希爾積極上健身房，穿著短褲的他露出有肌肉的小腿，讓不少人相當驚艷，更期許他這回不會再復胖！

Gabourey Sidibe靠著縮胃手術成功減重。（圖／達志影像）

除此之外，曾演出《嘻哈世家》、《神偷軍團》黑人女星Gabourey Sidibe向來都是胖胖女外型，但她這兩年陸續瘦了45公斤，更出書談減肥奮鬥史，最關鍵的原因就是她進行縮胃手術，幫助減少飲食後再改變習慣；由於過去她患有糖尿病，她就怕嚴重到要截肢，因此才下定決心改變。

歐普拉甩肉約20公斤！（圖／達志影像、翻攝雜誌）

至於美國名嘴歐普拉則更讓人眼睛為之一亮！現年已經63歲的她，還是進行了魔鬼瘦身，成功甩掉約20公斤！更開心登上自己出版的雜誌封面展現成果。只是她會決定減肥，也是因為先前入股了減肥公司，必須當起活招牌，得意的她在瘦身後還迫不急待登上自己出版的《O》雜誌封面秀成果，對於自己激瘦，她也笑稱「感覺非常好！」

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