《兩岸星期人物》人民幣操盤手 陸央行行長周小川

已連任15年的大陸央行行長周小川。（圖/新華社）

兩岸金融界最常見的面孔之一、接任大陸央行行長滿15年的周小川，是中共建政以來在任最久的央行行長。現年69歲的他，自從2002年接棒後，歷經中國經濟快速發展、企業海外擴張增加以及美國對人民幣的龐大壓力，多次成功地調控與避免出錯，讓這位手握近3兆美元外匯存底的人民幣操盤手倍受外界敬重，也讓周小川成為當今大陸金融政策最重要的技術官僚之一。

現年69歲的周小川，江蘇省宜興人，父親周建南曾出任機械工業部長，母親楊維哲則是國家科委委員。1982年成為清華大學系統工程首批博士研究生，並順利取得工學博士。1985年進入國務院任職，隔年掛職對外經濟貿易部部長助理，從此一路在大陸金融體系內向上爬升，歷任國家外匯局長、人民銀行副行長、中國建設銀行行長和證監會主席等職，最後在2002年接替戴相龍出任中國人民銀行行長一職至今，是人行第一位博士行長。

周小川（圖左）與國際貨幣基金總裁拉加德（圖右）會談。（圖/新華社）

大陸央行行長周小川（圖左）與時任香港特區財務司長曾俊華（圖右）。（圖/中新社）

雖然行長的身份廣為人知，但行事風格一向低調的他，有許多有趣的小細節近年來不斷被媒體挖掘出。日前出席大陸第十二屆人大會議央行記者會時，長年配戴普通電子表的周小川，被媒體發現換成時下流行的iWatch，這也顯示行長也開始注重跑步、游泳等健身之道。然而這位日理萬機的行長更是羽球和網球的愛好者，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）更曾送他一組羽球拍，並在某次國際會議上表示，「（周小川）行長不僅熱愛經濟與金融，他也熱愛音樂和體育，是名才華洋溢的專家。」

被外界視為最有可能接任大陸央行行長的現任副手易綱。（圖/新華社）

現任大陸央行行長周小川的父母：父親周建南、母親楊維哲，都曾是大陸重要的官員。（圖/大陸網站圖片）

曾多次自嘲比歷任美國聯準會（Federal Reserve Bank）主席壓力更大的他，面對快速發展且猶如多頭馬車的大陸經濟，既要防止國內產生通膨現象、又得兼顧大陸出口貿易，以及美國不斷在匯率上施加的壓力，帶領大陸人民銀行多次升息、調整準備金比例。對於金融體制，周則大刀闊斧地展開國有銀行改革與外匯體制改革，也讓他入選美國《外交政策》雜誌（Foreign Policy）的「全球百大思想家」第四名，入選理由為「掌握著世界經濟的命脈，對世界經濟的穩定相當重要」。

大陸央行行長周小川（圖右）與美國現任聯準會主席葉倫（圖左）。（圖/美聯社）

大陸央行行長周小川（圖右）與美國前聯準會主席伯南克（圖左）。（圖/美聯社）

然而即將屆齡70歲的周小川，接班人選一直是外界討論的重點話題之一。外界普遍認為，當前檯面上有3名候選人可能性最高，包含：證監會主席郭樹清、銀監會主席劉士余和副行長易綱。其中由學轉政的副行長易綱，不僅擁有伊利諾大學經濟學博士學位，更有外匯經驗，如今還身兼中央財經領導小組辦公室副主任，協助周小川處理人民幣和匯率的業務，被外界視為頭號候選人。

周小川 外彙儲備適當下降沒什麼不好

出身工程、投身金融的周小川，私底下更是個音樂劇愛好者，1998年更由新世界出版社出版了一本名為《音樂劇之旅》 的書籍，該書編輯更透露周行長還曾在北京中央音樂學院兼職教授音樂劇。他的夫人李玲更是低調，曾出任大陸商務部條約法律司司長，2011年轉任中國外商投資企業協會副會長，雖然身處重要職務卻刻意避開鎂光燈之前，想必是避免給周小川造成太多的困擾。然而面對外界對他的關心，周小川在今年記者會上最後道出了自己現在的心態，「一個人最大的幸福莫過於在人生的中途、富有創造力的壯年，發現自己此生的使命。」

(中時電子報)