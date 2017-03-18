諾貝爾詩人沃克特辭世 享壽87歲

我要評比

出版商發言人說，贏得1992年諾貝爾文學獎的詩人沃克特（Derek Walcott）今天在聖露西亞家中辭世，享壽87歲。

這名發言人說，出生在聖露西亞的沃克特今天清晨5時過後不久辭世，目前原因不明，但他已臥病一段時間，近來剛結束住院返家。

他過世時，長期同伴納瑪（Sigrid Nama）陪伴在側。1060318

(中央社)