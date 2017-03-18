NFL》得罪川普的下場？沒有球隊敢簽他

凱普尼克(中)與隊友在國歌演奏時跪地抗議。(美聯社資料照)

正因旅遊禁令而忙著進行政治角力的美國總統川普，他的影響力不容忽視，甚至衝擊到某位自由球員的身價。這位老兄就是有名的NFL四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)，他跳脫49人隊的合約已超過1周，至今尚未找到新東家。一位美國聯會的總管告訴bleacherreport說：「凱普尼克還能打，問題在於政治。」

凱普尼克去年因發起反國旗運動而聲名大噪，登上時代雜誌封面，成為共和黨眼中的最不受歡迎人物之一。川普曾在選前告訴他，若是不爽就請滾出美國。但是凱普尼克為非裔族群努力發聲仍無法阻止川普當選，他的惡夢也就因此開始了。「我們先扣除20%認為凱普尼克沒有戰力的球隊，剩下的就與政治抗爭有關。」

該位總管表示，「大約有10%的球隊擔心惹上麻煩又得罪球迷，他們不希望凱普尼克把那套政治抗爭帶進賽場，或是川普因此又發文修理球團。」凱普尼克並非獲得所有球迷支持，他去年在勞軍比賽上進行抗爭時，曾引起媒體與大量球迷撻伐。

那麼剩下超過半數的球隊呢？「其餘的球隊討厭凱普尼克，不想和他有瓜葛，他們故意在自由市場上忽視他，以做為他堅持抗爭的處罰，並藉此警告其他球員不要沾上政治運動。」甚至有某支球隊的高層稱凱普尼克為「美式足球界之恥」。

這個理論不論真假，凱普尼克確實有令人憂心的戰力問題，他去年的傳球成功率為59.2%，聯盟排名第26，他的戰術頭腦也不怎麼靈光。目前凱普尼克還沒有接到任何球隊的邀約，季外當然還是有正在尋覓四分衛的球隊，只要慢慢等凱普尼克的行情往下跌，總是會有球隊出手的。

(中時電子報)