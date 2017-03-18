NBA》魔獸霍華回憶：湖人時期最痛苦

老鷹中鋒霍華(左)持球面對灰熊中鋒蓋索防守。(美聯社)

「魔獸」霍華在接受ESPN的Marc Spears訪問時，提起他有多麼喜愛老鷹隊，這顯然是他2012年離開魔術隊以來最快樂的時光。霍華表示他很樂意終老於老鷹隊，並且想要追隨布萊恩的腳步，打滿20年NBA，最後進入名人堂。

「單看球場的表現，我從不需要吹牛。史無前例的3次年度最佳防守球員，連續6季聯盟籃板王(單季籃板總數)，我想我有資格進入名人堂。」此外，霍華的場均籃板有5季排名第1，以及兩度火鍋王。生涯投籃命中率58.5%，本季更達生涯新高的63.7%，場均12.9籃板也是離開魔術隊以來的最佳表現。

霍華回憶湖人時期(2012-13)是他最痛苦的日子，他帶著手術後的傷痛奮戰，卻遭球迷冷淡對待，被譏諷「對湖人沒有貢獻」。霍華與布萊恩的矛盾也被媒體大書特書，甚至衝擊到他對籃球的熱情，「當時我的背很痛，但是我把命都賭上了，因為我真的想贏球。」後來在火箭幾乎又是舊戲重演。眼下在老鷹隊如魚得水，霍華對於湖人與火箭的不滿也煙消雲散，他表示「我與布萊恩之間沒有心結。」還大方地稱讚哈登：「我為哈登的成長感到驕傲，他在雷霆隊時期我就很欣賞他了。」

顯然霍華找到快樂，看世界的眼光也不同了。當然他還是很想奪得總冠軍，他每天都告訴自己「我是冠軍」。「如果你自己都不相信你是冠軍、你是最棒的，那麼你的身體也會跟著受影響。」霍華說，「我熱愛籃球，我相信自己是冠軍，這一點永不會改變。」

(中時電子報)