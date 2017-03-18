國航27日重開台北-晉江航線 5月起新增巴塞隆納等航點

中國國際航空宣布旗下深圳航空將自本月27日重新開航台北-晉江航線，每周3班，優惠價2,677元起。國航5月起則將新增巴塞隆納、阿絲塔納、蘇黎世等新航點。

晉江，位於中國福建省東南沿岸，在經濟、軍事、文化占據重要地位，是古代「海上絲綢之路重要起點之一。市內有安平橋、草庵 、龍山寺等古蹟，喜歡探訪歷史古蹟的朋友一定要去晉江走走。即日起至國航台灣官網假日購票來回含稅折扣價只要2,677元起。

國航5月5日將開航台北-上海浦東-巴塞隆納航線，每周3班。巴賽隆納是一座地中海城市。有眾多歷史建築和文化景點而成為美國國家地理雜誌選為五十個人生的必遊城市之一，其中最具代表的是被列入聯合國世界遺產的米拉之家、桂爾公園、聖家堂及加泰隆尼亞音樂廳等建築作品。即日起至3/20止，推出限時促銷來回票價含稅台幣15,228元起。

6月1日開航台北-北京-阿斯塔納，每周3班。阿斯塔納是哈薩克首都，也是第二大城市，位於哈薩克中北部，是哈薩克工農業的主要生產基地及全國鐵路交通樞紐。城裡有兩個著名的地標一是「巴伊傑列克觀景塔」又稱生命之樹，這是為了紀念1997年將首都遷至阿斯塔納而建造的。

另「哈茲拉特蘇丹清真寺」這是哈薩克最大也是中亞最大的清真寺，建築屬傳統伊斯蘭風格，寺內大量使用了哈薩克族 裝飾圖案，充滿濃濃的哈薩克風情。

6月7日則將開航台北-北京-蘇黎世航線，每周4班，蘇黎世是瑞士主要的商業和文化中心，也是世界金融中心之一，說到瑞士大家第一個就會想到瑞士鐘錶、巧克力、起司鍋等，除了這些以外還有很多必遊景點，有在利馬特河河岸附近的3座主要教堂之一的蘇黎世大教堂及有蘇黎世最美街巷之稱的奧古斯丁巷等，即日起至3/20止，推出限時促銷來回含稅票價台幣15,561元起。

(工商)